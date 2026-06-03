В Королеве завершили масштабную модернизацию школы № 1: к 1 сентября откроется учебное заведение нового поколения

В Королеве на Октябрьской улице завершился капитальный ремонт основного здания школы № 1. Площадь отремонтированного здания превышает 5,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас идет пусконаладка инженерных систем, рабочие занимаются сборкой и расстановкой мебели. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября. Проект реализован в рамках государственной программы Московской области, а его финансирование полностью обеспечено из регионального бюджета.

Ключевой акцент в ходе ремонта сделали на создании уникальной образовательной среды, которая будет не только отвечать современным стандартам, но и вдохновлять учеников. Центральной темой модернизации стал авторский проект «Моя школа, моя история», посвященный важнейшим вехам отечественной космонавтики. Под руководством художника Алексея Шилова мастера выполнили впечатляющие композиции в технике сграффито — рельефной росписи.

На художественном полотне площадью около 160 кв. м запечатлены знаковые эпизоды освоения космоса: образ Константина Циолковского, символически указывающего путь к звездам, исторический момент выхода Алексея Леонова в открытый космос, хроника лунной программы, взлет ракеты‐носителя «Энергия» с космическим кораблем «Буран».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.