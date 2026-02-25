В Королеве завершился демонтаж аварийного дома на Шоссейной улице
Аварийный жилой дом снесли в Королеве
Фото: [Мособлархитектура]
В Королеве завершились работы по сносу аварийного дома на Шоссейной улице. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Площадь многоквартирного жилого дома составляла около 1,5 тыс. кв. м. Его построили в 1947 году. Здание попало в зону реконструкции трассы М-8 «Холмогоры», и его жильцов расселили.
На протяжении длительного времени дом стоял заброшенным и разрушался. Кроме того, в нем не раз происходили пожары, в результате которых обрушилась крыша и были повреждены стены.
На данный момент здание полностью снесено, а строительные отходы утилизированы. В дальнейшем территория будет благоустроена.
В Королеве было выявлено 97 недостроев, из которых снесли или привели в соответствие 56.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ведется работа по сносу аварийных строений.