В Королеве завершился демонтаж аварийного дома на Шоссейной улице

В Королеве завершились работы по сносу аварийного дома на Шоссейной улице. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Площадь многоквартирного жилого дома составляла около 1,5 тыс. кв. м. Его построили в 1947 году. Здание попало в зону реконструкции трассы М-8 «Холмогоры», и его жильцов расселили.

На протяжении длительного времени дом стоял заброшенным и разрушался. Кроме того, в нем не раз происходили пожары, в результате которых обрушилась крыша и были повреждены стены.

На данный момент здание полностью снесено, а строительные отходы утилизированы. В дальнейшем территория будет благоустроена.

В Королеве было выявлено 97 недостроев, из которых снесли или привели в соответствие 56.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ведется работа по сносу аварийных строений.