В Королевской больнице установили новый ангиограф

В Региональном сосудистом центре Королевской больницы ввели в эксплуатацию новый ангиограф — высокотехнологичное оборудование для рентгенологического исследования полостей сердца и сосудов. Аппарат позволяет проводить диагностику состояния коронарных артерий, выявлять атеросклеротические бляшки, аневризмы, стенозы и другие патологии сердечно-сосудистой системы.

Как сообщил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, ангиограф является ключевым оборудованием для оказания помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая проведение высокотехнологичных операций. На закупку было направлено более 120 млн руб.

Специалисты больницы используют ангиограф для выполнения малоинвазивных эндоваскулярных вмешательств на сосудах и артериях через небольшие проколы кожи, что минимизирует травматичность операций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе областных стационаров.