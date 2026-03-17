В Котельниках на 60% достроили воспитательно‑образовательный комплекс

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств областного бюджета. В них задействованы более 250 специалистов и шесть единиц техники, они ведут фасадные и кровельные работы, монтаж перегородок, прокладку внутренних слаботочных сетей и не только.

Площадь комплекса составит почти 45 тыс. кв. м, в его состав войдут школа на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Для детей обустроят четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, специализированные помещения для изучения технологий и не только. На прилегающей территории появятся игровые площадки для воспитанников детского сада, спортивные площадки для школьников, зоны отдыха и озелененные участки. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.