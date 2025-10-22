В Котельниках открылась новая женская консультация
Минздрав: новая женская консультация появилась в Котельниках
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Котельниках открылась новая женская консультация, рассчитанная на прием более 100 пациенток в смену, она стала подразделением Котельниковской поликлиники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы уделяем большое внимание повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе для беременных женщин. В этом году в Подмосковье открылись две современные женские консультации: в Ленинском и Котельниках», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в Химках после капитального ремонта открылся роддом. Кроме того, строители возводят новый корпус Видновского перинатального центра. В здании женской консультации в Котельниках будут вести прием акушеры-гинекологи, эндокринолог, терапевт, врач УЗИ, медицинский психолог, ее оснастили современными аппаратами УЗИ, кольпоскопами, фетальными мониторами и другой техникой. Помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.
Главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин уточнил, что женская консультация работает по современным стандартам — за каждой беременной закрепляется индивидуальный помощник. Она расположена по адресу: городской округ Котельники, ул. Новая, д. 3.
Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье». Напомним, что в регионе активно реализуется национальный проект «Семья».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.