В Котельниках устранят последствия мощного циклона
Фото: [МБУ "Спецтранс"]
В подмосковных Котельниках устраняют последствия мощного циклона, все городские службы городского округа перевели в режим повышенной готовности – для оперативного реагирования с 6:00 утра на улицах задействована вся снегоуборочная техника и весь персонал дворников управляющих компаний (21 единица техники и 185 специалистов). Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.
В первую очередь специалисты расчищают дороги, подходы к социальным учреждениям, остановки и общественные пространства. Кроме того, во дворах убирают проезды для обеспечения минимального проезда и прохода.
Жителям напомнили, что при обнаружении аварийной ситуации — обрыва проводов, падения деревьев, заносов на дорогах и так далее нужно звонить по телефону 112.
