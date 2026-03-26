В Котельниках в третьем квартале 2028 года завершат строительство детского сада на 300 мест

В Котельниках в третьем квартале 2028 года завершат строительство нового детского сада на 300 мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится на территории ЖК «Белая Дача парк» рядом с МКАД. Он станет третьим дошкольным учреждением в районе. Сейчас степень строительной готовности составляет 13%.

Площадь трехэтажного здания составит более 6 тыс. кв. м. В нем обустроят игровые комнаты и спальни, физкультурный и актовый залы, медицинский кабинет и помещения для педагогов. Детсад будет рассчитан на 12 групп воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Островцах откроют новую школу на 1,1 тыс. мест.