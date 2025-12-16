В Котельниках возведут спортивный центр с кортами для падел‑тенниса

В микрорайоне Силикат города Котельники стартовало строительство современного спортивного центра с кортами для падел‑тенниса. Соответствующее уведомление поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект прошел согласование с поддержкой Центра содействия строительству при правительстве Московской области. В его реализацию вложат порядка 200 млн рублей, центр площадью более 2 тыс. кв. м ежедневно сможет принимать около 400 человек. Там оборудуют шесть игровых кортов для падел‑тенниса, зону ресепшен, буфет и магазин.

После строительства объекта в округе создадут более 20 новых рабочих мест, работы завершат в начале 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.