В Котельниках возведут спортивный центр с кортами для падел‑тенниса

Спортивный центр появится в Котельниках в 2028 году

Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]

В микрорайоне Силикат города Котельники стартовало строительство современного спортивного центра с кортами для падел‑тенниса. Соответствующее уведомление поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект прошел согласование с поддержкой Центра содействия строительству при правительстве Московской области. В его реализацию вложат порядка 200 млн рублей, центр площадью более 2 тыс. кв. м ежедневно сможет принимать около 400 человек. Там оборудуют шесть игровых кортов для падел‑тенниса, зону ресепшен, буфет и магазин.

После строительства объекта в округе создадут более 20 новых рабочих мест, работы завершат в начале 2028 года.

