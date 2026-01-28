В Котельниках возведут третий детский сад в квартале «Белая Дача парк»

В Котельниках в жилом квартале «Белая Дача парк» продолжается строительство третьего детского сада, рассчитанного на 300 мест, строительная готовность объекта составляет 12% – подрядчик ведет устройство фундамента. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы планируют завершить в III квартале 2028 года. Площадь трехэтажного здания составит более 6,1 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 12 групп детей в возрасте от полутора до семи лет. Для них обустроят игровые комнаты и спальни, физкультурный и актовый залы, медицинский кабинет и помещения для работы педагогов. На прилегающей территории разместят площадки с навесами.

На территории квартала уже введены в эксплуатацию 14 жилых корпусов, школа на 2 тыс. мест и два детских сада. В будущем тут возведут новые дома, вторую школу, дополнительные детские сады и поликлинику.

