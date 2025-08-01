В Котельниках задержали мужчину, пытавшегося закопать крупную партию наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы Котельниковского отдела полиции задержали 35-летнего уроженца одной из республик Закавказья, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что во время патрулирования в Кузьминском лесопарке полицейские увидели мужчину, который копал яму. При виде них он попытался скрыться, однако, был задержан. Рядом с вырытой ямой был найден пакет с наркотиками.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).