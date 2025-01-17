В коттеджном поселке «Кембридж» в Истре ввели в эксплуатацию четыре дома

В деревне Красный Поселок под Истрой в составе малоэтажного коттеджного поселка «Кембридж» ввели в эксплуатацию четыре новых таунхауса, соответствующее разрешение получил разрешение девелопер ООО «Оптилэнд». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В общей сложности проект предполагает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. В поселке уже функционируют детский сад, творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и не только. На его территории также возводят школу, рассчитанную на 594 места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.