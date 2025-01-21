В коттеджном поселке «Кембридж» в Истре ввели в эксплуатацию новые таунхаусы

В коттеджном поселке «Кембридж» в деревне Красный Поселок под Истрой ввели в эксплуатацию еще 20 таунхаусов, соответствующее разрешение выдали девелоперу ООО «Оптилэнд». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На территории коттеджного поселка уже работают детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, детские творческие мастерские, также строится школа, рассчитанная на 594 места. Он представляет собой единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.