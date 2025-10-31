В КПЦ «Дубровицы» в Подольске завершается монтаж сценического медиаэкрана

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске завершаются работы по установке сценического медиаэкрана и циклорамы. До 2 ноября они будут завершены.

Всего в этом году в Подмосковье капитально ремонтируют 17 домов культуры, сообщили до этого в Московской областной думе.

Размеры экрана составляет 5×8 на метров. Он состоит из 120 маленьких мониторов.

«Такой экран — незаменимый инструмент для культурных учреждений. Он дает перспективу небольшой по размеру сцене и возможность мгновенно изменить декорации», — рассказал директор центра Евгений Петраков.

Циклорама создает эффект бесконечного однотонного фона без видимых швов и углов. Ее будут использовать при создании профессиональных снимков и видео.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе реализуется проект «Умный ДК».