В Красноармейске наполовину завершили демонтаж в рамках капремонта Центра образования

В Красноармейске Пушкинского округа проходит капитальный ремонт Центра образования № 1, строители наполовину завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

В здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только.

