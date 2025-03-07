В Красногорске арестовали мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом свою сожительницу

В Красногорске был арестован местный житель, который нанес ножевое ранение женщине. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в квартире жилого дома на улице Игоря Мерлушкина. Пара распивала спиртное и поссорилась. В ходе разборок мужчина ударил сожительницу ножом.

В результате женщина 1986 года рождения была госпитализирована. Мужчину 1985 года рождения задержали. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Балашихе был задержан мужчина, который во время распития спиртного нанес несколько ножевых ранений родному племяннику.