В Красногорске арестовали мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом свою сожительницу
Жителя Красногорска задержали за нанесение ножевого ранения женщине
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Красногорске был арестован местный житель, который нанес ножевое ранение женщине. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Преступление было совершено в квартире жилого дома на улице Игоря Мерлушкина. Пара распивала спиртное и поссорилась. В ходе разборок мужчина ударил сожительницу ножом.
В результате женщина 1986 года рождения была госпитализирована. Мужчину 1985 года рождения задержали. Сейчас он находится под стражей.
Ранее в Балашихе был задержан мужчина, который во время распития спиртного нанес несколько ножевых ранений родному племяннику.