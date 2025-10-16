В Красногорске для участников СВО и их семей организовали концерт группы «Калинов мост»

В Красногорске в ДК «Подмосковье» для участников специальной военной операции и их семей, а также волонтеров и общественных деятелей провели концерт рок-группы «Калинов мост», мероприятие организовало правительство Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Это люди, кто прямо или косвенно связан с СВО. Бойцы защищают нас и нашу страну, а остальные работают здесь, в Подмосковье. Кто-то плетет маскировочные сети, кто-то собирает и отвозит гуманитарную помощь, кто-то делает окопные свечи, тактические браслеты. Но все они делают общее дело. Наша задача — поддержать героев фронта и тыла», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

В общей сложности концерт посетили около 1 тыс. человек из 17 округов Подмосковья. Для них коллектив исполнил свои самые известные хиты, среди них – «Родная», «Сберегла», «Уходили из дома», «Девочка летом», «Атаман», «Дома не был», «Не скучай» и другие.

«Музыкальная поддержка важна была всегда. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Мы выходим и делаем свое дело. Играем мощно, качественно, красиво, чтобы это задевало струны души», – сказал солист группы Дмитрий Ревякин.

Среди посетителей оказались ветеран СВО Александр вместе с женой, а также мать другого бойца Люция Вячеславовна – председатель штаба комитета семей воинов Отечества по городскому округу Красногорск.

