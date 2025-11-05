В Красногорске для жителей и гостей провели мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства

В музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске прошло масштабное патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, его организовал культурно-досуговый комплекс «Красногорье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В программу вошел тематический блок «Многоликая Россия», в рамках которого выступили участники проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Кроме того, для гостей подготовили специальную программу «В единстве наша сила», интерактивный концерт «Мы вместе» с участием музыкальной группы «Клюква», патриотическую программу «Культурный код России», ярмарку мастеров и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.