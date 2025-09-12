В Красногорске для жителей проведут спортивные мероприятия

До 14 сентября на территории Красногорска пройдут более 20 спортивных мероприятий. Об этом сообщила начальник управления физической культуры и спорта администрации округа Инна Игнатченко на еженедельном оперативном совещании под руководством главы муниципалитета Дмитрия Волкова, передает пресс-служба администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Игнатченко уточнила, что в первую неделю сентября для жителей уже провели 17 спортивных мероприятий, в них приняли участие почти 2,5 тыс. человек.

В воскресенье, 14 сентября, в 11:00 спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха» приглашает желающих на занятия в парк «Опалиховский пруд». Кроме того, в баскетбольном зале КСШОР «Зоркий» проходят отборочные соревнования по баскетболу области к Первенству России и Всероссийским соревнованиям спортивного сезона 2025/2026 годов. На стадионах «Машиностроитель» и «Зоркий» организуют игры Первенства области по футболу, а также Кубка округа по этому виду спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+