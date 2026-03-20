В Красногорске достроят здание амбулаторно-поликлинического отделения с наркологическим стационаром

В Красногорске завершается строительство здания амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром, работы проходят на улице Речная в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано 45 рабочих и три единицы техники. Строители завершают фасадные работы и устройство входной группы, ведут укладку тротуарной плитки», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, стройготовность превысила 85%, со следующей недели на объект поставят внутренние двери и мебель. В здании три этажа, его площадь составила более 2 тыс. кв. м. В нем разместят диспансерно-поликлинические отделения для детей и взрослых, кабинет (отделение) медицинского освидетельствования, наркологический стационар, аптеку и другие помещения.

До этого отделение находилось в деревянном здании 1917 года постройки. Новый корпус откроют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.