В Красногорске изъяли партию алкогольной продукции, которая продавалась без лицензии

Арбитражный суд Московской области признал незаконной розничную продажу алкогольной продукции в одном из магазинов Красногорска. Предпринимателя оштрафовали.

В ходе плановой проверки Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области была проведена контрольная закупка в одной из торговых точек города. В подсобном помещении нашли партию спиртного в количестве 132 единицы. Выяснилось, что алкоголь продавался без лицензии.

Суд признал продажу без лицензии правонарушением и назначил предпринимателю административный штраф с изъятием из оборота и направлением на уничтожение выявленного алкоголя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вводе ограничений на продажу спиртного в регионе.