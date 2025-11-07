В Красногорске капитально отремонтируют гимназию на улице Кирова

Капитальный ремонт проведут в гимназии № 2 Красногорска. Подрядчик уже приступил к работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице Кирова. Здание было построено в 1968 году. Его площадь составляет более 4,2 тыс. кв. м.

Ремонтные работы проведет подрядная организация «СтройТрастКапитал». Рабочие уже приступили к демонтажу полов, потолков, перегородок, а также снятию отделочного покрытия.

В ходе ремонта в здании приведут в порядок крышу и фасад, проведут замену отопительной, вентиляционной и канализационной систем, установят новое оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Работы завершатся в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел одну из школ Химок, где провели капитальный ремонт.