В Красногорске модернизировали стадион «Зоркий»

На стадионе «Зоркий» в Красногорске прошли работы по модернизации инфраструктуры, их провели по просьбам спортсменов и тренеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Так, рабочие обновили беговые дорожки и уложили современное покрытие из резиновой крошки, чтобы обеспечить высокую амортизацию, хорошее сцепление и устойчивость к влаге. Помимо этого, на стадионе установили современное электронное табло, новое освещение, соответствующее высоким стандартам качества. Модернизация позволит улучшить условия для спортсменов и повысить уровень проведения соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.