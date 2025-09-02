В Красногорске мотогонщикам подарили новый автомобиль

Мотогонщикам из Красногорска подарили новый автомобиль марки ГАЗ, ключи от него вручили руководителю центра «Зоркий-Спидвей-Красногорск», кандидату в мастера спорта России Сергею Володину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Наш фонд всегда готов поддержать инициативы, которые помогут нашему городу стать лучше. И я очень рад, что мы можем внести свой непосредственный вклад в развитие спорта, спидвея на территории городского округа Красногорск», — сказал учредитель благотворительного фонда «Энергия» Андрей Анискевич.

Торжественная церемония передачи авто прошла у здания администрации округа. Заместитель главы городского округа Евгений Елизаров подчеркнул, что центр «Зоркий-Спидвей» позволяет развивать в округе различные направления. В ходе церемонии гонщикам-новичкам также передали классификационные книжки, спонсоры мероприятия вручили команде денежный сертификат на развитие мотоспорта в Красногорске.

