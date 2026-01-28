В Красногорске началась реконструкция гимназии №7 им. Д.П. Яковлева

В Красногорске стартовала реконструкция гимназии №7 им. Д.П. Яковлева. Извещение о начале работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. В планах — демонтаж ряда сооружений и строительство нового учебного корпуса. Завершить работы планируется к концу 2028 года.

Площадь нового здания составит более 13,3 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 925 мест. В корпусе обустроят учебные кабинеты, актовый зал, медицинский блок, кабинет психолога, пищеблок. В старом здании гимназии проведут ремонт, в том числе заменят кровлю, обновят двери и окна, входные группы.

По завершении реконструкции число мест для обучения в гимназии увеличится почти в три раза — с 525 до 1,5 тыс.

