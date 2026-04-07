В Красногорске началось устройство фундамента нового корпуса гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева

В Красногорске стартовала реконструкция гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева, расположенной в ЖК «Ильинский тупик» на улице Вокзальной. Работы, начавшиеся в январе 2026 года, проводятся в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и призваны существенно расширить возможности учебного заведения. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

На текущий момент подрядчик активно ведет ключевые подготовительные работы: разрабатывает котлован, обустраивает фундаментную плиту и одновременно демонтирует аварийное здание, которое находится в зоне будущей застройки. По словам министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, на стройплощадке задействованы 48 рабочих и 5 единиц техники. Кроме того, на территории уже оборудован арматурный цех, что позволяет оперативно обеспечивать стройку необходимыми материалами.

Новый учебный корпус, рассчитанный на 975 учащихся, займет площадь более 13 тыс. кв.м. В нем разместятся блоки начальной и основной школы с просторными кабинетами и специализированными классами. Проект предусматривает создание полноценной инфраструктуры для всестороннего развития школьников: просторный актовый зал для мероприятий, современный спортивный зал, медицинский блок для оказания первой помощи, а также столовая с пищеблоком для организации горячего питания.

Завершить все работы собираются к концу 2028 года. Новый корпус гимназии станет важным элементом образовательной инфраструктуры Красногорска и позволит обеспечить современные условия для обучения и развития подрастающего поколения.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каширская школа № 1 откроется после капитального ремонта уже в этом году.