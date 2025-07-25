В Красногорске наполовину достроили детский сад в составе ЖК «Квартал Строгино»

В жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 300 мест, строительная готовность социального объекта достигла 55%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершают каменную кладку и кровельные работы, выполняют отделку помещений. В здании будет три этажа, его площадь составит почти 4,2 тыс. кв. м. В нем обустроят пищеблок полного цикла и медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, физкультурный и актовый залы и не только. На прилегающей территории появятся прогулочные площадки, две физкультурные площадки, цветники, высадят деревья и кустарники, проложат пешеходные дорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.