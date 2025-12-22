В Красногорске наполовину завершили демонтажные работы во второй гимназии

На улице Кирова, д.23 Красногорска продолжается капитальный ремонт гимназии №2, подрядчик на 50% завершил работы по демонтажу внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета. Представитель подрядной организации Алексей Проничев уточнил, что в них задействованы 20 специалистов и строительная техника. Они ведут демонтаж напольного покрытия, перегородок, светильников и не только.

Школу построили в 1968 году, ее площадь составляет более 4,2 тыс. кв. м. В здании проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления и не только. Ремонт завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.