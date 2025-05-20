В Красногорске наполовину завершили капремонт Детской музыкальной школы имени Наседкина

На улице Вокзальной в Красногорске продолжается капитальный ремонт Детской музыкальной школы им. А. А. Наседкина, стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время строители полностью завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, параллельно с этим ремонтируется фасад здания, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершать к началу нового учебного года.

Площадь школы составляет 3,8 тыс. кв. м. В нем заменят все инженерные системы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут кровельные и фасадные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.