В Красногорске обновят дошкольное отделение Петрово‑Дальневской школы

В поселке Мечниково городского округа Красногорск проводят капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ Петрово‑Дальневская СОШ площадью более 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 30 строителей и два инженера‑техника, а также три единицы техники. Стройготовность объекта достигла 28%. Специалисты ведут оштукатуривание стен, очистку потолков пескоструйным аппаратом, демонтаж старых оконных блоков и не только.

Здание построили в 1965 году. В нем обновят инженерные коммуникации, фасад, проведут замену окон, благоустройство территории и не только. Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.