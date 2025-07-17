В Красногорске обновят здание колледжа на улице Речной

В подмосковном Красногорске проведут капитальный ремонт здания Красногорского колледжа на улице Речной, д. 7, контракт на проведение работ заключили с ООО «СТК». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проведут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, установить новую мебель и учебное оборудование и не только. Завершат все работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.