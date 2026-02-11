В Красногорске организуют международный фестиваль «Российская шахматная корона»

В отеле «Гринвуд» Красногорска с 17 по 28 февраля будет проходить международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» с призовым фондом 7,5 млн рублей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В его программу войдут четыре турнира, участниками станут представители порядка 20 стран, среди которых Аргентина, Индия, Киргизия, Куба, Таиланд, Лаос, Непал и другие. Кроме того, в отеле в этот период будет проходить Шахматный лагерь Сергея Карякина, где участники смогут совместить игру в турнире и тренировочную программу с ведущими тренерами России. Узнать подробнее об этом можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+