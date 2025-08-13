В Красногорске открылась фотовыставка народных промыслов

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В поселке Мечниково городского округа Красногорск в структурном подразделении дома культуры «Луч» «Мечниково» открылась фотовыставка, посвященная народным промыслам России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Там представлены гжель, хохлома, филимоновская игрушка, суздальская роспись, ломоносовский фарфор, дымковская игрушка, тульские пряники и не только. К фотографиям прикреплена информационная карточка с историей, технологией и особенностями каждого из представленных промыслов. Экспозиция будет доступна до конца августа по адресу: поселок Мечниково, дом 22, помещение 1.

