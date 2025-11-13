В Красногорске открыли выставку «Чудеса богини Каннон»

В Красногорске в культурном центре «Архангельское» открылась выставка «Чудеса богини Каннон», где представлены японские гравюры из собрания музея-заповедника «Архангельское». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В экспозицию вошли 33 вертикальных полотна, посвященных паломничеству Сайкоку, они были созданы художниками Тоекуни III и Хиросигэ II в 1858–1859 годы. Посетители смогут узнать о путешествии по 33 святилищам западной Японии, японской природе, архитектуре и не только. Выставку можно будет посетить до 10 декабря с 11:00 до 19:00.

