В Красногорске почти 10 тыс. человек посетили храмы на Крещение

Почти 10 тыс. жителей посетили храмы Красногорска на Крещение
Фото: [Администрация г. о. Красногорск]
В Красногорске завершилось празднование Крещения Господня, за два дня торжественные богослужения в храмах посетили более 8,9 тыс. верующих, свыше 2,7 тыс. – окунулись в иордани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В муниципалитете организовали восемь мест для крещенских купаний, теплые раздевалки. Вблизи площадок дежурили спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Кроме того, участники могли бесплатно перекусить и выпить горячего чая.
