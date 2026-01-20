В Красногорске почти 10 тыс. человек посетили храмы на Крещение

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

В Красногорске завершилось празднование Крещения Господня, за два дня торжественные богослужения в храмах посетили более 8,9 тыс. верующих, свыше 2,7 тыс. – окунулись в иордани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В муниципалитете организовали восемь мест для крещенских купаний, теплые раздевалки. Вблизи площадок дежурили спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Кроме того, участники могли бесплатно перекусить и выпить горячего чая.

