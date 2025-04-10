В Красногорске появится здание наркологического амбулаторно-поликлинического отделения

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить до конца 2025 года. В здании будет три этажа, в нем разместят диспансерно-поликлинические отделения для детей и взрослых, кабинет (отделение) медицинского освидетельствования, психиатрический дневной стационар, аптеку и другие помещения. До этого отделение располагалось в деревянном здании 1917 года постройки и было признано аварийным.

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