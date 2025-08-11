В Красногорске поставили на кадастр дом в ЖК «Ангелово-Резиденц»

В Красногорске поставили на кадастровый учет новый дом в составе ЖК «Ангелово-Резиденц». Работу провели специалисты Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Новостройка рассчитана на 53 квартиры, во дворах рабочие провели озеленение, оборудовали детские площадки и места для отдыха.

На территории ЖК «Ангелово-Резиденц» от АО СЗ «Росинка-Сервис» также открыты детский сад, салон красоты, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, футбольный центр, ресторан, прогулочные зоны.

