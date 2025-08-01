В Красногорске поставили на кадастр новостройку в составе ЖК «Ангелово-Резиденц»

В селе Ангелово под Красногорском поставили на кадастровый учет новый дом в составе ЖК «Ангелово-Резиденц». Работу по постановке на кадастр провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

После этого дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.

Площадь нового дома превысила 1,2 тыс. кв. м, в нем размещена 21 квартира. Во дворах специалисты провели озеленение, оборудовали детские площадки и места для отдыха. На территории жилого комплекса есть детский сад на 120 мест, салон красоты, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, футбольный центр, ресторан, прогулочные зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.