В Красногорске поставили на кадастр новостройку в ЖК «Ангелово-Резиденц»

В селе Ангелово городского округа Красногорск поставили на кадастровый учет многоквартирный дом в ЖК «Ангелово-Резиденц». Этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Трехэтажная новостройка состоит из 33 квартир, во дворах для жильцов оборудовали детские площадки и места для отдыха, провели озеленение. На территории жилого комплекса уже открыты детский сад, салон красоты, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, футбольный центр, ресторан, прогулочные зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.