В Красногорске поставили на кадастр новую поликлинику в ЖК «Новая Рига»

В ЖК «Новая Рига» городского округа Красногорск поставили на кадастровый учет детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 150 посещений в смену. Этому способствовала совместная работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

Площадь медучреждения составила более 1,4 тыс. кв. м. В нем разместили вестибюль с гардеробными и колясочными, регистратуру, кабинеты первичной медицинской помощи и профилактики, фильтр-бокс, кабинеты терапевта и педиатра, врачей узкой специализации, заведующего и другие. На прилегающей территории появились парковочные места, зоны ожидания для посетителей.

На территории жилого комплекса введены в эксплуатацию девять домов, построены два детских сада и общеобразовательная школа. На первых этажах домов работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, аптека, пункты выдачи интернет-заказов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.