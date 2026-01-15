В Красногорске поставили на кадастр школу в ЖК «Изумрудные Холмы»

В жилом комплексе «Изумрудные Холмы» городского округа Красногорск поставили на кадастровый учет общеобразовательную школу, рассчитанную на 550 мест. Этому способствовала работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

В здании четыре этажа, его площадь составила более 11,7 тыс. кв. м. В нем разместили актовый и спортивный залы, специализированные кабинеты, в которых будут проходить уроки химии, физики и биологии, библиотечно-информационный центр с читальным залом, зоной IT и демонстрационным пространством и не только.

В микрорайоне уже работают четыре детских сада и три школы, детская художественная школа, хореографическая школа и городская поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.