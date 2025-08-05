В Красногорске построили дом в составе ЖК «Ангелово-Резиденц»

В городском округе Красногорск продолжается строительство ЖК «Ангелово-Резиденц», АО СЗ «Росинка-Сервис» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного нового дома. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Корпус рассчитан на 53 квартиры, во дворах рабочие провели озеленение, оборудовали детские площадки и места для отдыха. На территории жилого комплекса уже есть детский сад на 120 мест, салон красоты, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, футбольный центр, ресторан, прогулочные зоны. Здесь планируют возвести еще одно дошкольное учреждение и школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.