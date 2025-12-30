В Красногорске построили новый детский сад в ЖК «Опалиха»

Фонд развития территорий завершил строительство детского сада на 140 мест в ЖК «Опалиха» городского округа Красногорск, работы прошли в рамках восстановления прав дольщиков обанкротившегося застройщика ГК «Урбан Групп». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

«Учреждение будет передано в муниципальную собственность и примет первых воспитанников в первом квартале 2026 года. Хочу выразить благодарность команде Московской области за совместную работу. Открытие детского сада решит вопрос доступности дошкольного образования для жителей этого микрорайона», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

В здании два этажа, в нем разместили шесть групп для дошкольного возраста и две группы для ясельного, а также музыкальный и физкультурный залы, медицинский пункт и пищеблок. На прилегающей территории появились игровые площадки с теневыми навесами и зона для занятий физкультурой. Субсидия на возведение детского сада была предоставлена в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в том числе из бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.