В Красногорске построили новый дом в ЖК «Ильинские луга»

Общая площадь девятиэтажного дома составила 9,8 тыс. кв. м, в нем разместили квартиры различной планировки: от студий до трехкомнатных евроформата. Во дворах появятся игровые комплексы для детей, инфраструктура для занятий спортом, воркаут-площадка и зона для тихого отдыха. На территории также запроектированы девять детских садов, четыре школы, две поликлиники и больница, дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки. Уже открыто игровое пространство для детей — PlayHub «Гравити».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.