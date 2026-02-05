В Красногорске построят два корпуса в составе ЖК «Тетрис»

В Красногорске в ЖК «Тетрис» от ГК «Садовое кольцо» продолжается строительство двух корпусов финальной очереди строительства, строители выполнили основной объем инженерных и фасадных работ. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Дома второй очереди проекта планируют ввести в эксплуатацию во II квартал 2026 года. В ведомстве уточнили, что дома находятся в высокой стадии готовности. Строительные работы постепенно переходят от активной фазы к завершающим этапам.

На территории ЖК появятся девять башен с подземным паркингом и торгово-развлекательным центром. Во дворе обустроят велодорожки, зоны отдыха и спортивные площадки. Там работает образовательный комплекс с блоком для начальных классов и детским садом.

