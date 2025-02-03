В Красногорске построят новое здание наркологического амбулаторно-поликлинического отделения

В Красногорске на улице Речная, 29 началось строительство нового здания наркологического амбулаторно-поликлинического отделения, подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Ранее это отделение располагалось в деревянном здании, которому уже более 100 лет. Оно было признано аварийным, и его эксплуатация запрещена. Новое здание обеспечит комфортные условия для пациентов», — уточнила директор Красногорской больницы Елена Морозова.

Работы проведут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании будет три этажа, в нем обустроят диспансерно-поликлиническое отделение для детей и взрослых, кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения, психиатрический дневной стационар и другие помещения. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

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