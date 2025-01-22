В Красногорске построят новый детский сад

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В поселке городского типа Путилково под Красногорском построят новый детский сад, рассчитанный на 250 мест. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Детский сад комфортно разместит 10 групп по 25 детей со всеми необходимыми удобствами», — отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

К работам приступят во втором квартале 2025 года. В здании обустроят групповые ячейки с буфетными, спальнями, раздевальными, игровыми и туалетными, а также музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет и другие помещения.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина уточнила, что в основе пластического решения трехэтажного здания детского сада будет прямоугольный объем. На крыше появится красочная абстракция в теплых тонах. На прилегающей территории появятся Проектировщиком выступает ООО «ЦентрГрадПроект», проект реализует группа «Самолет».

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