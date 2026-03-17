В Красногорске построят новый корпус поликлиники

В Нахабино городского округа Красногорск на Институтской улице построят новый корпус поликлиники, генеральный подрядчик установил башенный кран на строительной площадке. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Установка башенного крана — ключевой этап, мы переходим к активной фазе монолитных работ по возведению корпуса поликлиники», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут за счет средств областного бюджета в рамках региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», их планируют завершить в 2027 году. В строительстве задействовали 35 монолитчиков, они ведут работы по заливке бетона стен подземной части здания, а также устройство наружных инженерных сетей.

В здании будет пять этажей, его площадь составит более 7,5 тыс. кв. м. Корпус разместят рядом с действующей поликлиникой, он будет рассчитан на 550 посещений в смену. Медицинскую помощь там будут получать свыше 60 тыс. человек. Строительная готовность объекта превысила 10%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.