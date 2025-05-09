В Красногорске поздравили с Днем Победы ветерана Бориса Быкова
Инспекторы Минчистоты Подмосковья поздравили ветерана из Красногорска
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Сотрудники территориального отдела № 6 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поздравили с 9 Мая ветерана Бориса Быкова в Красногорске.
В этом году Борису Васильевичу исполняется 95 лет, отметили в ведомстве.
Борис Васильевич родился в деревне Дедешино под Истрой. В 1941-м работал в военном госпитале. Более 20 лет проработал на военном машиностроительном заводе № 500 в Москве.
Был награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев встретился с ветеранами области и поздравил их с праздником.