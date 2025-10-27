В Красногорске пройдет IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

В четверг и пятницу, 6 и 7 ноября, в Красногорске в Доме Правительства Московской области, а также в областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского состоится IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей региона «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии примут участие порядка 900 человек, еще более 2 тыс. медиков подключатся по видео-конференц-связи. Среди них — терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры и другие специалисты из разных регионов России, а также Азербайджана, Армении, Египта, Малайзии, Узбекистана и так далее.

Участников будут ждать пленарные заседания, 18 секций, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Они обсудят внедрение цифровых инноваций в здравоохранении, включая электронные медицинские документы, использование искусственного интеллекта при диагностике и лечении заболеваний. Помимо этого, медики затронут инновационные подходы, обменяются опытом диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поговорят о вакцинопрофилактике и не только.

Организаторами съезда выступают Министерство здравоохранения Московской области, областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей. Принять участие в нем можно после регистрации на сайте.

