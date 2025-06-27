В Красногорске прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП с мотоциклистом

Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств ДТП, которое произошло накануне около 23:00 в поселке Ильинское-Усово. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель BMW двигался со стороны улицы Архангельская в сторону автодороги Глухово — Николо-Урюпино, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Yamaha. В результате мотоциклист погиб на месте аварии.

В отношении 37-летнего водителя легкового автомобиля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.